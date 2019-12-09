«Чехлы на iPhone за соду и Бэтмена за мандарины»: какими вещами обмениваются в Ставрополе в Интернете

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-09T17:08:33+03:00

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В группе взаимопомощи, где жители Ставрополя в соцсети каждый день обменивают какую-нибудь ненужную вещь на нужную, наступили сезонные изменения. Теперь мам Ставрополя часто интересуют детские костюмы для праздничных утренников, а кто-то уже меняет новогодние подарки.

Мы подобрали самые интересные предложения по обмену из группы, в которой нельзя что-то продать, а только обменять, за последние 7 дней.

1. Женщина отдает пластиковые чехлы в идеальном состоянии на iPhone 5 или 5s в обмен на пачку соды или соли.

2. Одна из мам готова расстаться с костюмом Бэтмена на мальчика за 3 кг мандаринов.

3. Детский новогодний подарок весом 400г со свежими шоколадными конфетами желают поменять на 2 майонеза с шоколадкой.

4. Мужчина, осознавший, что легче отдать, чем вымыть, предлагает газовую печку в рабочем состоянии, но покрытую жиром, за «вкусняшку».

5. Есть в этой группе и такое предложение: «Украшение для первого дня рождения девочки. 12 шариков (гелий) + цифра 1. Состояние идеальное. Обмен на лекарство от кашля».

6. Конкретную туалетную бумагу заказывают в обмен на теплые джинсы для ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU