Рамзан Кадыров нашел беспроигрышный подход к любой девушке

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-09T17:11:59+03:00

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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров нашел метод, как успокоить любую разгневанную девушку. Своим способом глава республики поделился с пользователями сети.

Во время чаепития с Кадыровым Серго названивала его супруга. Когда он ответил ей, девушка ругалась на мужчину: "Где ты? Почему задерживаешься? Кто может быть важнее меня?!" Вопли напугали парня, и он вжался в стул. Сказал, что перезвонит.

Это не понравилось жене, которая, ничего не дожидаясь, сама перезвонила. На этот раз ответил Рамзан Кадыров.

- Добрый вечер, он у меня в гостях. Не переживайте, все хорошо, он тебя уважает и любит, - сказал лидер Чечни на чеченском. Эти слова внезапно успокоили женщину.

- Как вы это сделали?

- Ну, надо правильно относиться к семье, жене.

- Я понял, пойду учить чеченский!

Рамзан Кадыров - как успокоить девушку. Видео: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU