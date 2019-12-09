Рамзан Кадыров нашел беспроигрышный подход к любой девушке
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров нашел метод, как успокоить любую разгневанную девушку. Своим способом глава республики поделился с пользователями сети.
Во время чаепития с Кадыровым Серго названивала его супруга. Когда он ответил ей, девушка ругалась на мужчину: "Где ты? Почему задерживаешься? Кто может быть важнее меня?!" Вопли напугали парня, и он вжался в стул. Сказал, что перезвонит.
Это не понравилось жене, которая, ничего не дожидаясь, сама перезвонила. На этот раз ответил Рамзан Кадыров.
- Добрый вечер, он у меня в гостях. Не переживайте, все хорошо, он тебя уважает и любит, - сказал лидер Чечни на чеченском. Эти слова внезапно успокоили женщину.
- Как вы это сделали?
- Ну, надо правильно относиться к семье, жене.
- Я понял, пойду учить чеченский!
Рамзан Кадыров - как успокоить девушку. Видео: ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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