2019-12-09T17:17:12+03:00
Происшествия

Ставрополец разбил битой автомобили в Ставрополе из-за девушки

Так он выместил злость
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Ставрополе во дворе многоэтажки мужчина повредил бейсбольной битой припаркованные автомобили. Дебошира сняли за занятием "спортом" камеры видеонаблюдения на одном из домов по улице Шпаковской, пишет «Ставропольская правда».

Полицейские быстро скрутили вредителя. По словам очевидцев, массовая порча машин произошла вечером в воскресенье, 8 декабря.

Правоохранителям задержанный пояснил, что так выместил злость после ссоры с девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подпольный цех с тысячами бутылок алкоголя накрыли в КЧР
«За доблесть и отвагу» награждена ставропольская учительница, спасшая детей от мужчины с ножом
Рамзан Кадыров нашел беспроигрышный подход к любой девушке
«Чехлы на iPhone за соду и Бэтмена за мандарины»: какими вещами обмениваются в Ставрополе в Интернете
Сбербанк организовал «Цифровой день» для представителей государственной и муниципальной власти
В Ставрополе побывал главный Дед Мороз страны
В КЧР 31 декабря объявлен выходным днем
Ессентуки побили рекорд по числу отдыхающих
Жителю Ингушетии светит «срок» за оскорбление чувств верующих
В сельском хозяйстве на Ставрополье назначены новые руководители
«Что такое колхоз?»: видео со смешными ответами школьников стало вирусным
В Северной Осетии более 4,2 тыс. жителей смогут погасить долги за газ в рассрочку
Не прошёл фейсконтроль: чеченец расстрелял человека, не пустившего его в ночной клуб
Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам
Пьяный водитель автобуса вез 8 человек из Москвы на Ставрополье
Семью из пяти человек госпитализировали после утечки газа в Дагестане
На Ставрополье руководитель специально обанкротил организацию
«Ошибки в документации»: выяснилось, почему игрокам «Алании» не платили заслуженные деньги
Правоохранительные органы взялись за официальную живодерню в Дагестане
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» оштрафовали за нарушение прав
Контрабандистку с маленьким ребенком не смогли посадить на Ставрополье
Кто не курит и не пьёт: рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек
Убил выстрелом в колено: ставрополец прострелил ноги своим знакомым
Как в 19 веке: ставрополец подарил букет девушке с риском для жизни
Обыски в доме руководителя Контрольно-счетной палаты связаны с делом Эльджаркиева