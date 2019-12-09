Ставрополец разбил битой автомобили в Ставрополе из-за девушки

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-09T17:17:12+03:00

Так он выместил злость

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В Ставрополе во дворе многоэтажки мужчина повредил бейсбольной битой припаркованные автомобили. Дебошира сняли за занятием "спортом" камеры видеонаблюдения на одном из домов по улице Шпаковской, пишет «Ставропольская правда».

Полицейские быстро скрутили вредителя. По словам очевидцев, массовая порча машин произошла вечером в воскресенье, 8 декабря.

Правоохранителям задержанный пояснил, что так выместил злость после ссоры с девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU