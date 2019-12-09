«За доблесть и отвагу» награждена ставропольская учительница, спасшая детей от мужчины с ножом
Медаль ей вручили в следкоме Ставропольского края
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Руководитель следкома на Ставрополье наградил медалью Следственного комитета «За доблесть и отвагу» учительницу, спасшую детей от нападавшего, сообщили в СУ СКР по СК. Вооруженный неадекватный мужчина днем 9 ноября попытался навредить мальчикам на детской площадке. Женщина, учительница начальных классов из Нефтекумска, не прошла мимо.
Мария Аксакалова загородила детей собой и спасла их.
ИСТОЧНИК KP.RU