«За доблесть и отвагу» награждена ставропольская учительница, спасшая детей от мужчины с ножом

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-09T18:01:15+03:00

Медаль ей вручили в следкоме Ставропольского края

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Руководитель следкома на Ставрополье наградил медалью Следственного комитета «За доблесть и отвагу» учительницу, спасшую детей от нападавшего, сообщили в СУ СКР по СК. Вооруженный неадекватный мужчина днем 9 ноября попытался навредить мальчикам на детской площадке. Женщина, учительница начальных классов из Нефтекумска, не прошла мимо.

Мария Аксакалова загородила детей собой и спасла их.

ИСТОЧНИК KP.RU