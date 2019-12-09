Подпольный цех с тысячами бутылок алкоголя накрыли в КЧР

СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-09T19:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Карачаево-Черкесской республике ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и кустарную линию для его выпуска. Как рассказали в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО, произошло это в Хабезском районе, откуда все отправили на хранение в "Росспиртпром".

- На складе помещений в ауле Бавуко нашли кустарную линию розлива с полимерными гибкими шлангами для ручного налива, около 4 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, - говорят в ведомстве. - Также обнаружены 25 полимерных емкостей на 20, 200 и 1000 литров и более 23 тысяч единиц стеклотары и комплектующих.

Нелегальных "разливателей" ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU