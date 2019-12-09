2019-12-09T19:43:38+03:00
Происшествия

Подпольный цех с тысячами бутылок алкоголя накрыли в КЧР

Все отправили на хранение в "Росспиртпром"
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Карачаево-Черкесской республике ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и кустарную линию для его выпуска. Как рассказали в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО, произошло это в Хабезском районе, откуда все отправили на хранение в "Росспиртпром".

- На складе помещений в ауле Бавуко нашли кустарную линию розлива с полимерными гибкими шлангами для ручного налива, около 4 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, - говорят в ведомстве. - Также обнаружены 25 полимерных емкостей на 20, 200 и 1000 литров и более 23 тысяч единиц стеклотары и комплектующих.

Нелегальных "разливателей" ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За доблесть и отвагу» награждена ставропольская учительница, спасшая детей от мужчины с ножом
Ставрополец разбил битой автомобили в Ставрополе из-за девушки
Рамзан Кадыров нашел беспроигрышный подход к любой девушке
«Чехлы на iPhone за соду и Бэтмена за мандарины»: какими вещами обмениваются в Ставрополе в Интернете
Сбербанк организовал «Цифровой день» для представителей государственной и муниципальной власти
В Ставрополе побывал главный Дед Мороз страны
В КЧР 31 декабря объявлен выходным днем
Ессентуки побили рекорд по числу отдыхающих
Жителю Ингушетии светит «срок» за оскорбление чувств верующих
В сельском хозяйстве на Ставрополье назначены новые руководители
«Что такое колхоз?»: видео со смешными ответами школьников стало вирусным
В Северной Осетии более 4,2 тыс. жителей смогут погасить долги за газ в рассрочку
Не прошёл фейсконтроль: чеченец расстрелял человека, не пустившего его в ночной клуб
Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам
Пьяный водитель автобуса вез 8 человек из Москвы на Ставрополье
Семью из пяти человек госпитализировали после утечки газа в Дагестане
На Ставрополье руководитель специально обанкротил организацию
«Ошибки в документации»: выяснилось, почему игрокам «Алании» не платили заслуженные деньги
Правоохранительные органы взялись за официальную живодерню в Дагестане
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» оштрафовали за нарушение прав
Контрабандистку с маленьким ребенком не смогли посадить на Ставрополье
Кто не курит и не пьёт: рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек
Убил выстрелом в колено: ставрополец прострелил ноги своим знакомым
Как в 19 веке: ставрополец подарил букет девушке с риском для жизни
Обыски в доме руководителя Контрольно-счетной палаты связаны с делом Эльджаркиева