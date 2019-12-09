Население Ставрополя перевалило за полмиллиона
Население Ставрополя, на самом деле, перевалило за полмиллиона. Такую новость губернатор Владимир Владимиров сообщил на форуме предпринимателей.
Как сообщила в соцсетях участница форума Екатерина Ерёмина, по словам главы региона, в краевой столице проживает порядка 520 тысяч человек.
— Оказывается, в подсчёт жителей города из-за бумажной волокиты закралась ошибка, — сообщила девушка на своей странице в Facebook. — Нас давно не 437 тысяч человек, а 520! Официальные цифры поправят в следующем году, когда у нас будет перепись населения. Так что Ставрополь, пока неофициально, но уже перевалил за полмиллиона. С чем я вас и поздравляю!
ИСТОЧНИК KP.RU