Население Ставрополя перевалило за полмиллиона

9 Дек. 20:18 2019-12-09T20:18:37+03:00

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Население Ставрополя, на самом деле, перевалило за полмиллиона. Такую новость губернатор Владимир Владимиров сообщил на форуме предпринимателей.

Как сообщила в соцсетях участница форума Екатерина Ерёмина, по словам главы региона, в краевой столице проживает порядка 520 тысяч человек.

— Оказывается, в подсчёт жителей города из-за бумажной волокиты закралась ошибка, — сообщила девушка на своей странице в Facebook. — Нас давно не 437 тысяч человек, а 520! Официальные цифры поправят в следующем году, когда у нас будет перепись населения. Так что Ставрополь, пока неофициально, но уже перевалил за полмиллиона. С чем я вас и поздравляю!

ИСТОЧНИК KP.RU