Беглого чиновника из Ингушетии ищет полиция
Он должен провести 5 лет в тюрьме
Фото: пресс-служба МВД Ингушетии
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К жителям СКФО обратились полицейские с просьбой помочь поймать бывшего чиновника, который был осужден за растрату 2 млрд рублей. Ваха Барсанов возглавлял отдел компенсационных выплат Ингушетии.
41-летний Ваха Берсанов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Он должен провести в тюрьме 5 лет. Но все еще находится на свободе. Чиновник объявлен в розыск.
Всех, владеющих информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (8732) 22-42-74, 8 (8734) 55-01-54, 55-04-99 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU