Беглого чиновника из Ингушетии ищет полиция

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-10T10:02:50+03:00

Он должен провести 5 лет в тюрьме

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К жителям СКФО обратились полицейские с просьбой помочь поймать бывшего чиновника, который был осужден за растрату 2 млрд рублей. Ваха Барсанов возглавлял отдел компенсационных выплат Ингушетии.

41-летний Ваха Берсанов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Он должен провести в тюрьме 5 лет. Но все еще находится на свободе. Чиновник объявлен в розыск.

Всех, владеющих информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (8732) 22-42-74, 8 (8734) 55-01-54, 55-04-99 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU