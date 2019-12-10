Следователи начали проверку после сообщений о просрочке в больнице Ставрополя

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-10T10:21:59+03:00

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Следком начал проверку после сообщений о просроченной рыбе в Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больнице № 1.

На склады одной их ставропольских фирм поступило около 6 тонн рыбы, которую не смогли реализовать в срок. Но вместо уничтожения, продукцию продали в короткий срок в медицинское учреждение. Пациентам даже успели приготовить еду из просрочки.

Идет проверка, после которой следователи примут процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU