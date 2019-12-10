2019-12-10T10:22:21+03:00
Общество

Бывший мэр Избербаша предстанет перед судом в Дагестане

Мужчине инкриминируют вторую часть статьи 286 УК РФ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Бывший мэр Избербаша предстанет перед судом в ДагестанеБывший мэр Избербаша предстанет перед судом в ДагестанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывший мэр Избербаша Абдулмеджид Сулейманов предстанет перед судом. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как уверяет следствие, в ноябре 2017 года Сулейманов, будучи главой города, передал на безвозмездной основе квартиру площадью 110 квадратных метров в Избербаше. Стоимость жилища - больше двух миллионов рублей.

Причем женщина не стояла в очереди на получение квартиры, да и не нуждалась в улучшении условий жилья. Поэтому после того, как она зарегистрировала свое право собственности, продала квартиру по заниженной стоимости - за 1,2 миллиона рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Избербашский городской суд для рассмотрения по существу, - сказали в пресс-службе Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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