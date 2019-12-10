2019-12-10T14:26:51+03:00
Общество

Питомники вместительностью 2 тысячи животных откроют на Ставрополье

Один – в Кавминводах, другой – на территории Изобильненского городского округа
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае для решения проблемы бродячих животных создадут 2 питомника вместительностью до 2 тысяч собак и кошек каждый. Как рассказал у себя в аккаунте Instagram губернатор Владимир Владимиров, разместят их на Кавминводах (в Предгорном районе) и на территории Изобильненского городского округа.

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- Отвечать за работу питомников будет управление ветеринарии.

На муниципалитеты возложим обязанности по отлову и транспортировке животных.

Финансирование всей работы – бюджетное, - подчеркнул глава региона.

В приютах беспризорников будут не только содержать, но также лечить и стерилизовать. А также искать животным хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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