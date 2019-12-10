Питомники вместительностью 2 тысячи животных откроют на Ставрополье
В Ставропольском крае для решения проблемы бродячих животных создадут 2 питомника вместительностью до 2 тысяч собак и кошек каждый. Как рассказал у себя в аккаунте Instagram губернатор Владимир Владимиров, разместят их на Кавминводах (в Предгорном районе) и на территории Изобильненского городского округа.
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- Отвечать за работу питомников будет управление ветеринарии.
На муниципалитеты возложим обязанности по отлову и транспортировке животных.
Финансирование всей работы – бюджетное, - подчеркнул глава региона.
В приютах беспризорников будут не только содержать, но также лечить и стерилизовать. А также искать животным хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU