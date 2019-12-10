2019-12-10T14:58:51+03:00
Происшествия

Авария оставила без воды в Пятигорске 150 тысяч человек

Специалисты уже занимаются ремонтом
Полина ШАПОШНИКОВА
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Сегодня 10 декабря в Пятигорске без воды остались ряд социальных объектов и дома.

Все дело в том, что на Кубанском водоводе произошла коммунальная авария. Сейчас специалисты компании «Ставрополькрайводоканал» занимаются ремонтом.

Работы по восстановлению подачи водоснабжения в 15 школ, 12 детсадов и две больницы и администрацию обещают закончить в 4 часа дня.

Организован подвоз воды для местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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