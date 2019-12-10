В 2019 году на Ставрополье родилось 20 тысяч малышей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-10T11:52:17+03:00

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В Ставропольском крае по данным на 1 октября этого года официально проживают 2802,6 тыс человек.

С января по сентябрь в регионе появилось на свет 20945 малышей, что на 8,8% меньше, чем в прошлом году. А умерло 23667 человек, что на 1,7% меньше, чем за тот же период в 2018. Так что естественная убыль населения (разница между числом умерших и родившихся) составила 2722 человека.

Зато прирост зарегистрирован в Курском, Степновском, Шпаковском муниципальных районах и в городских округах: Нефтекумском, городе Ставрополе, городах-курортах Ессентуки и Кисловодске. В остальных территориях можно говорить о сохраняющейся убыли населения.

Что касается миграции, то в 2019 году в край прибыли 42055 человек, а покинули его 32007 человек. Так что миграционный прирост населения составил 10048 человек, сообщает Северо-Кавказстат.

ИСТОЧНИК KP.RU