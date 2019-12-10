Видео: пьяный работник автомойки в Дагестане угнал иномарку клиента
27—летний работник автомойки в дагестанском городе Буйнакск попался за рулем чужой иномарки. Все началось с того, что к ним в салон заехал 56-летний клиент. Мужчина оставил свой Hyundai Solaris для химчистки и уехал.
А молодой работник решил, что прежде чем начать чистку, машину как следует нужно запачкать. Так, изрядно выпивший дагестанец угнал машину клиента и поехал кататься. Однако под утро его поймали полицейские.
Выпил он до угона или после – пока неизвестно. Сейчас его допрашивают правоохранители. Против молодого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Видео: пьяный работник автомойки в Дагестане угнал иномарку клиента.
Угнанную иномарку вернули хозяину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU