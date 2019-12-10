2019-12-10T14:06:19+03:00
Общество

Видео: пьяный работник автомойки в Дагестане угнал иномарку клиента

Правоохранителям удалось найти дерзкого лихача под утро
Ася АСРЯН
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Угнанную иномарку вернули хозяинуУгнанную иномарку вернули хозяинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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27—летний работник автомойки в дагестанском городе Буйнакск попался за рулем чужой иномарки. Все началось с того, что к ним в салон заехал 56-летний клиент. Мужчина оставил свой Hyundai Solaris для химчистки и уехал.

А молодой работник решил, что прежде чем начать чистку, машину как следует нужно запачкать. Так, изрядно выпивший дагестанец угнал машину клиента и поехал кататься. Однако под утро его поймали полицейские.

Выпил он до угона или после – пока неизвестно. Сейчас его допрашивают правоохранители. Против молодого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Видео: пьяный работник автомойки в Дагестане угнал иномарку клиента.

Угнанную иномарку вернули хозяину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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