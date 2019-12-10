Адвоката, вымогавшего деньги у родни убийцы, осудили в КЧР

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-10T14:28:29+03:00

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В КЧР адвоката Рашида Лайпанова осудили за покушение на мошенничество, сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Он выступал защитником обвиняемого в убийстве мужчины. В этом статусе Лайпанов требовал от родственников своего подзащитного один миллион сто тысяч рублей за освобождение из-под стражи и переквалификации дела в более мягкое преступление.

Но ничего у адвоката не вышло, его арестовали при передаче денег.

Лайпанов вину не признал, но апелляция была отклонена вышестоящей инстанцией. Адвокат должен выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU