Появилось видео коммунальной аварии со 150 тыс пострадавших абонентов на Ставрополье

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-10T15:24:16+03:00

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Гигантский фонтан из-за прорыва трубопровода сняли на КМВ очевидцы. Ролик публикует Newstracker.

Сегодня из-за коммунальной аварии в Пятигорске без воды остались 150 тысяч человек. В том числе администрация, 15 школ, 12 детсадов, две больницы. Специалисты оперативно приступили к устранению последствий ЧП. На данный момент прорыв ликвидирован, идет заполнение резервуаров, а дальше воду снова включат.

Работы проводит «Ставрополькрайводоканал».

Прорыв магистрального трубопровода на КМВ.

ИСТОЧНИК KP.RU