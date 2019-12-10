Появилось видео коммунальной аварии со 150 тыс пострадавших абонентов на Ставрополье
Последствия аварии сняли очевидцы
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Гигантский фонтан из-за прорыва трубопровода сняли на КМВ очевидцы. Ролик публикует Newstracker.
Сегодня из-за коммунальной аварии в Пятигорске без воды остались 150 тысяч человек. В том числе администрация, 15 школ, 12 детсадов, две больницы. Специалисты оперативно приступили к устранению последствий ЧП. На данный момент прорыв ликвидирован, идет заполнение резервуаров, а дальше воду снова включат.
Работы проводит «Ставрополькрайводоканал».
Прорыв магистрального трубопровода на КМВ.
ИСТОЧНИК KP.RU