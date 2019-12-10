2019-12-10T16:44:24+03:00
Происшествия

190 тысяч жителей Дагестана остались без света

Работы по восстановлению ведутся
Антон ШАПОВАЛОВ
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Почти 190 населенных пунктов в трех районах Дагестана отключили от энергоснабжения. Это связано с аварией над одной из подстанций, передает пресс-служба МЧС России по Дагестану.

- Из-за обрыва кабеля недалеко от подстанции в Гергебильском районе Дагестана произошло аварийное отключение в 35 населенных пунктах Саргокалинского района, 67 - Левашинского района и 80 - Акушинского района республики, - говорится в сообщении ведомства.

По оценкам сотрудников МЧС, без света остается более 150 тысяч человек и 270 социально значимых объектов. Частично отрезаны от энергопитания жители Дахадаевского и Кайтагского районов. Работы по восстановлению энергоснабжения еще ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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