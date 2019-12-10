Паутина из велосипедных цепей впечатлила жителей Ставрополя
Ее кто-то развесил в лесу
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В Ставрополе креативные жители создали в Мамайском лесу сказочную композицию. На деревьях повешена цепь от велосипеда, явно изображающая огромную паутину с семью кольцами, пишет "Ставропольская правда". Шедевр сфотографировали и опубликовали в соцсетях. Многие местные жители восхитились произведением.
Кто-то предложил дополнить арт-объект иллюминацией. А другие шутили, дескать, в лесу зимует велопаук.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU