10 Дек. 19:16 2019-12-10T19:16:04+03:00

Путин: "Беслан - моя личная трагедия на всю жизнь" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Президент России Владимир Путин назвал теракт в Беслане личной трагедией и пообещал, что рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке пострадавших. С таким заявлением лидер страны выступил на заседании Совета по правам человека 10 декабря.

- Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь, - заявил Путин.

В апреле 2015 года президент России поделился мыслью о том, что теракты в Беслане и в театре на Дубровке (Москва) - самими трагичными событиями за время своего правления.

Напомним, теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года. В итоге погибли 334 человек, из которых 186 - дети. Среди погибших также числятся десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ, это самая крупная потеря бойцов за историю спецназа. Ответственным за теракт был один из руководителей чеченских боевиков Шамиль Басаев.

ИСТОЧНИК KP.RU