Пошла по кровавому следу: женщину, спасшую младенца от собственной матери, наградили на Ставрополье
В Ессентуках местную жительницу поблагодарили следователи за спасение новорожденной от смерти в муках.
В сентябре этого года Инна Шоп увидела, что посетительнице магазина стало плохо. От помощи она отказалась, оставляя за собой кровавый след. Инна вызвала скорую и пошла по следу. За торговыми павильонами городского рынка женщина обнаружила младенца.
Девочку спасли. А матери, которая родила ребенка в лосины и выбросила в пакете, предстоит ответить по закону, рассказали в СУ СКР по СК.
Родить и выбросить: в Ессентуках женщина оставила на рынке новорождённую дочь
ИСТОЧНИК KP.RU