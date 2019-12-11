Пошла по кровавому следу: женщину, спасшую младенца от собственной матери, наградили на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-11T14:14:52+03:00

Она нашла ребенка в пакете, выброшенного на рынке

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В Ессентуках местную жительницу поблагодарили следователи за спасение новорожденной от смерти в муках.

В сентябре этого года Инна Шоп увидела, что посетительнице магазина стало плохо. От помощи она отказалась, оставляя за собой кровавый след. Инна вызвала скорую и пошла по следу. За торговыми павильонами городского рынка женщина обнаружила младенца.

Девочку спасли. А матери, которая родила ребенка в лосины и выбросила в пакете, предстоит ответить по закону, рассказали в СУ СКР по СК.

Родить и выбросить: в Ессентуках женщина оставила на рынке новорождённую дочь 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU