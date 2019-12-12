Делу о жестоком обращении с животными в приюте Дагестана дан ход

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-12T12:25:47+03:00

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В Хасавюрте организация, занимающаяся отловом и стерилизацией бездомных зверей, нарушала закон. По сообщению прокуратуры Дагестана, в приюте животных никто не осматривал, не прививал от бешенства, карантин не соблюдался. Запись отлова также не велась.

Прокуратура направил иск в суд с требованием обязать организацию устранить нарушения. Ранее в соцсетях распространились фото и видео с убитыми собаками, у которых были вспороты животы. Очевидцы утверждают, что кадры сделаны как раз воле указанного приюта. Правоохранители начали проверку.

Вспоротые животы, клетки в крови и гора трупов: зоозащитники нашли официальную живодерню в Дагестане (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU