Делу о жестоком обращении с животными в приюте Дагестана дан ход
В Хасавюрте организация, занимающаяся отловом и стерилизацией бездомных зверей, нарушала закон. По сообщению прокуратуры Дагестана, в приюте животных никто не осматривал, не прививал от бешенства, карантин не соблюдался. Запись отлова также не велась.
Прокуратура направил иск в суд с требованием обязать организацию устранить нарушения. Ранее в соцсетях распространились фото и видео с убитыми собаками, у которых были вспороты животы. Очевидцы утверждают, что кадры сделаны как раз воле указанного приюта. Правоохранители начали проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU