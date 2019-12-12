Почти 40 полпредов Ингушетии просят освободить из СИЗО участников протестов
Активистов, участвовавших в протестных акциях этой весной, просят освободить из СИЗО. Так, 38 полномочных представителей региона подписали в адрес главы республики Махмуда-Али Калиматова обращение.
Они призывают руководителя региона в рамках закона содействовать освобождению активистов, которых обвиняют в применении насилия к представителям власти на митинге 26-27 марта в Магасе, сообщает «Интерфакс-Юг».
Известно, что среди арестованных есть инвалиды,больные сахарным диабетом и пожилые люди, нуждающиеся в медпомощи.
Полпред Ингушетии в ХМАО-Югра Иса Албогачиева сообщил, что всех активистов несколько раз перевозили из одного СИЗО в другой, тем самым оказывая на них психологическое давление.
ИСТОЧНИК KP.RU