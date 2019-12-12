На карте Чечни появился новый район
Как сообщил Рамзан Кадыров на своей страничке в телеграмм-канале, Дмитрий Медведев в соответствие с предложением Парламента ЧР подписал распоряжение о переименовании Сунженского района в Серноводский.
— Район хорошо развит, привлекает инвестиции. За последнее время мы построили многочисленные социальные объекты, реконструировали инфраструктуру, — делится чеченский лидер с подписчиками.
По словам Кадырова, район знаменит лечебными серными водами, курортом «Серноводск-Кавказский». В этом году там успели открыть новую больницу.
Также глава республики добавил, что в Чечне в целом завершено межевание границ между муниципальными образованиями.
— Это был большой труд. Необходимость в этом назрела десятки лет назад. Кроме того, выполнена колоссальная работа по оптимизации территорий районов.
ИСТОЧНИК KP.RU