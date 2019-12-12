2019-12-12T19:59:33+03:00
Общество

На карте Чечни появился новый район

Он знаменит лечебными серными водами, курортом «Серноводск-Кавказский»
Ася АСРЯН
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Кадыров добавил, что в Чечне в целом завершено межевание границ между муниципальными образованиямиКадыров добавил, что в Чечне в целом завершено межевание границ между муниципальными образованиямиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Как сообщил Рамзан Кадыров на своей страничке в телеграмм-канале, Дмитрий Медведев в соответствие с предложением Парламента ЧР подписал распоряжение о переименовании Сунженского района в Серноводский.

— Район хорошо развит, привлекает инвестиции. За последнее время мы построили многочисленные социальные объекты, реконструировали инфраструктуру, — делится чеченский лидер с подписчиками.

По словам Кадырова, район знаменит лечебными серными водами, курортом «Серноводск-Кавказский». В этом году там успели открыть новую больницу.

Также глава республики добавил, что в Чечне в целом завершено межевание границ между муниципальными образованиями.

— Это был большой труд. Необходимость в этом назрела десятки лет назад. Кроме того, выполнена колоссальная работа по оптимизации территорий районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На карте Чечни появился новый район
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