Три автомобиля столкнулись на подъезде к Ставрополю
Двое водителей пострадали
Фото: УИГБДД по СК
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В столкновении трех автомобилей в Шпаковском районе пострадали два человека.
13 декабря около 8 утра на дороге «Ставрополь – Аэропорт» водитель «Дэу Матиз» пытался повернуть налево, не предоставил преимущество и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Опель Астра», в который сзади въехал водитель «ВАЗ-2114», не успевший среагировать.
Оба водителя, женщина и мужчина, доставлены в больницу. Предстоит установить причину аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU