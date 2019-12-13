2019-12-13T10:04:52+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на подъезде к Ставрополю

Двое водителей пострадали
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В столкновении трех автомобилей в Шпаковском районе пострадали два человека.

13 декабря около 8 утра на дороге «Ставрополь – Аэропорт» водитель «Дэу Матиз» пытался повернуть налево, не предоставил преимущество и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Опель Астра», в который сзади въехал водитель «ВАЗ-2114», не успевший среагировать.

Оба водителя, женщина и мужчина, доставлены в больницу. Предстоит установить причину аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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