Пять человек пострадали в перевернувшейся маршрутке на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-13T11:35:11+03:00

Всего в салоне находилось 10 человек

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В Георгиевском округе Ставропольского края пассажирская маршрутка, ехавшая по маршруту "станица Георгиевская - город Георгиевск", попала в ДТП. 13 декабря утром транспорт, с передвигавшимися в нем 10 пассажирами, перевернулся на дороге. Предварительно, пять человек, в том числе ребенок, получили травмы. Им назначено абмулаторное лечение, от госпитализации люди отказались.

Предстоит установить причину аварии. По предварительной версии, сообщили в УГИБДД по СК, ДТП произошло из-за гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU