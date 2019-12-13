Глава округа на Ставрополье обманами благоустраивал владения

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-13T11:04:24+03:00

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Экс-глава Благодарненского городского округа пойдет под суд за превышение должностных полномочий. Сергей Бычков в 2017 году приукрасил действительное положение дел по благоустройству территории, прилегающей к неврологическому отделению Благодарненской центральной районной больницы. Он попросил бизнесмена озеленить территорию за счет бюджета округа. Но обманул его. Предприниматель «обеднел» на 120 тысяч рублей.

А в 2016 году Бычков заключил муниципальный контракт с коммерсантом на проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию администрации округа. Акт о приеме выполненных работ с ложными сведениями о понесенных индивидуальным предпринимателем затратах на покупку брусчатки был им подписан. Ущерб бюджету превысил сумму в 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU