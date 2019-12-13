Силовики проводят изъятие документов в дагестанском казначействе
Сотрудники силовых органов проводят обыск и изъятие документов в управлении Федерального казначейства по Дагестану. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах региона.
Мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, которое возбудило Главное следственное управление МВД по СКФО. Сейчас силовики изымают документы, которые могли бы помочь в расследовании. Задержанных нет, суть уголовного дела не раскрывается.
Официальных подтверждений об оперативных мероприятиях пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
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