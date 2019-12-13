2019-12-13T15:23:55+03:00
Происшествия

Силовики проводят изъятие документов в дагестанском казначействе

Оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники силовых органов проводят обыск и изъятие документов в управлении Федерального казначейства по Дагестану. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах региона.

Мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела, которое возбудило Главное следственное управление МВД по СКФО. Сейчас силовики изымают документы, которые могли бы помочь в расследовании. Задержанных нет, суть уголовного дела не раскрывается.

Официальных подтверждений об оперативных мероприятиях пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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