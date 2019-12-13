2019-12-13T16:14:12+03:00
Происшествия

«Откат» во внутреннем кармане: на Северном Кавказе главврач спрятал в пальто 1,5 млн

Оперативники поймали коррупционера с поличным [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии главный врач республиканского онкологического диспансера попался на взятке в 1,5 млн рублей. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД РФ, поймали коррупционера с поличным во Владикавказе после передачи денег.

Видео оперативников: в карманах главврача нашли 1,5 млн.

- Было установлено, что руководитель медицинского учреждения обеспечил победу одной из фармацевтических компаний в аукционах на поставку медицинских препаратов для нужд онкодиспансера, а также последующее беспрепятственное заключение с учреждением государственных контрактов с условием получения денежного вознаграждения в виде процентной ставки от суммы заключенных контрактов. По имеющейся информации, за период с февраля по июль 2019 года были заключены госконтракты на сумму свыше 25 млн рублей, - сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Главврач арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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