Театр кукол в Ставрополе вернется в историческое здание
На восстановление здания будет потрачено 248 млн рублей
Изменить размер текста:
В 2020 году в Ставрополе отремонтируют здание театра кукол, пишет Newstracker. Восстановить историческое здание в центре города обойдется в 248 миллионов рублей. План финансирования в рамках нацпроекта «Культура» утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как отметил глава края Владимир Владимиров, «Народный дом» снова станет приютом для кукольного театра, который был вынужден выселиться из-за аварийного состояния здания.
Половина намеченных работ уже завершена, но открытие ожидается только в сентябре 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU