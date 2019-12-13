Театр кукол в Ставрополе вернется в историческое здание

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-13T17:11:08+03:00

На восстановление здания будет потрачено 248 млн рублей

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В 2020 году в Ставрополе отремонтируют здание театра кукол, пишет Newstracker. Восстановить историческое здание в центре города обойдется в 248 миллионов рублей. План финансирования в рамках нацпроекта «Культура» утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как отметил глава края Владимир Владимиров, «Народный дом» снова станет приютом для кукольного театра, который был вынужден выселиться из-за аварийного состояния здания.

Половина намеченных работ уже завершена, но открытие ожидается только в сентябре 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU