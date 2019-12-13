Деда Мороза искали по всему городу: как в Ставрополе открыли главную елку
Праздник прошел на площади Ленина
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В Ставрополе 13 декабря на площади Ленина Дед Мороз и Снегурочка поздравили горожан с наступающим Новым годом и зажгли главную елку краевой столицы. На сцену символы праздника поднялись, оценив перед этим лед нового открытого катка. И тоже не сразу. Тысячи людей по всему городу искали Дедушку Мороза с внучкой. Ведущие выходили связывались на глазах тысяч гостей праздника с корреспондентами в разных уголках города и просили помочь отыскать их.
ИСТОЧНИК KP.RU