2019-12-13T20:06:23+03:00
Происшествия

В Дагестане разыскивают подозреваемого в убийстве

В больницу привезли тело 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане объявили в розыск Сулейманова Магомеда Аликадиевича, 1988 года рождения. Житель селения Зеленоморск Карабудахкентского района, подозревается в убийстве 51-летнего мужчины. Тело 13 декабря доставили в городскую больницу Каспийска. У погибшего нашли огнестрельное ранение в области грудной клетки.

Фото: пресс-служба МВД РД

Фото: пресс-служба МВД РД

- Мужчина предположительно передвигается на автомашине «ВАЗ 21099», с государственным номером "К 589 МА 05", - уточняют в республиканском МВД. - Если вы знаете о местонахождении подозреваемого или владеете оперативно-значимой информацией, просьба незамедлительно обращаться в дежурную часть ОМВД России по Карабудахкентскому району и по телефонам - 02/112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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