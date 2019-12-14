В молоке на Ставрополье нашли антибиотики

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-14T11:36:56+03:00

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Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР подвело итог проверкам качества продуктов питания в Ставропольском крае. Лабораторные анализы образцов продукции мясоперерабатывающих комбинатов и молокозаводов показали, что покупателя весьма часто обманывают.

- В сливочном масле Крестьянском «Бабулины продукты» жирностью 72,5 процента производителя "Фермерское хозяйство «Фирма Сатурн»" нашли сорбиновую кислоту (консервант), в консервах «Тушенка кусковая говяжья» (ОАО РАПП «Кавказ-Мясо») - сою, в полукопченой колбасе «Эмирская без свинины» (ОАО «Сочинский мясокомбинат») - мясо и мясные субпродукты свинины, - сообщает пресс-служба ведомства. - В ультрапастеризованном питьевом молоке с долей жирности 3,2 % известной компании АО «Вимм-Билль-Данн» был найден антибиотик клиндамицин. Также антибиотики выявили в молоке (жирностью 2,5 процента) ОАО «Маслосырзавод Славянский.

У всех перечисленных продуктов были приостановлены декларации соответствия. Продукция с этим наименованием должна быть снята с полок магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU