Где в Ставрополе купить ёлку

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-14T16:37:18+03:00

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Стало известно, где в Ставрополе можно купить ёлку. Торговля будет идти на елочных базарах с 15 до 31 декабря.

- Ели, сосны и пихты из Ульяновской, Кировской, Пензенской областей, Пермского и Башкирского краев будут доступны покупателям. Также можно будет купить элитные сорта хвойных деревьев из Дании, - сообщили в администрации. - Цены будут начинаться от 400 рублей за дерево.

Адреса площадок:

Октябрьский район:

пер. Макарова, 12/1, Привокзальная площадь железнодорожного вокзала, просп. К. Маркса, 6, ул. Лесная, 157 а, ул. Октябрьская, 235, ул. Пригородная, 215/1, ул. Репина, 198, ул. Трунова, 134, ул. Чапаева, 7;

- Ленинский район:

пер. Расковой, 3, ул. Комсомольская, 48, ул. Куйбышева, 48, ул. Ленина, 74/17, ул. Ленина, 108, ул. Ленина, 277, ул. Мира, 135, ул. Объездная, 3, ул. Серова, 466, ул. Серова, 523 а, ул. Чехова, 55, ул. Южная, 108;

- Промышленный район:

- в Юго-Западной части района: ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/8, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 40, ул. 50 лет ВЛКСМ, 58/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/2, ул. Доваторцев, 35/1, ул. Доваторцев, 41, ул. Пирогова, 38, ул. Тухачевского, 11 б, ул. Тухачевского, 16, ул. Фроленко, 18, ул. Шпаковская, 1 а.

- в Северо-Западной части района: ул. Шеболдаева, 3/5, просп. Кулакова, 17 а, просп. Кулакова, 27/2, просп. Юности, 30, ул. Бруснева, 19/1, ул. Васильева, 29;

- в Центральной части района: ул. Ленина, 299, ул. Ленина, 328/11, ул. Ленина, 474, ул. Мира, 450.

ИСТОЧНИК KP.RU