2019-12-14T18:01:09+03:00
Общество

На Ставрополье установили мировой рекорд по числу стоящих "в планке"

В упражнении приняли участие почти 5 тысяч жителей Невинномысска
Виталий КЛИМОВ
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4573 жителя Невинномысска простояли в планке одну минуту и побили мировой рекорд, который был установлен в Гонконге, когда в планке одновременно стояли 1549 человек. Необычное массовое мероприятие прошло на автомобильном мосту. Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который вручил горожанам сертификат, подтверждающий, что они побили рекорд мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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