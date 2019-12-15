В Дагестане мажор на золотом "Мерседесе" набросился на инспектора

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-15T11:01:42+03:00

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В Махачкале мажор на золотом "Мерседесе" устроил дрифт посреди одного из самых оживленных проспектов города ради "понтов" и попал на видео. Забава привела к образованию серьезного затора. Хулигана быстро задержала полиция.

Но как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, так просто ехать в отделение автохам отказался. Как и его товарищ, находившийся в иномарке в момент нарушения.

Автохам на золотом "Мерседесе" устроил коллапс в городе.

- Создать длинную пробку на одном из самых оживленных проспектов столицы республики, только для того, чтобы показать всех своих лошадей, пожечь резину, вступить конфликт, оказать сопротивление сотрудникам полиции и стать фигурантами уголовных дел? Оно того стоило? - комментируют в ведомстве. - В отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти", в отношении второго - по статье 213 УК РФ "хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU