2019-12-15T13:21:11+03:00
Происшествия

"Посмотрите, что творится с нашей Кумой!": ставрополец показал, как в реку сбрасывают отходы спиртзавода

Воду отправили на экспертизу [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В станице Суворовской (Ставропольский край) местный житель заснял на видео, как в Куму вывели трубу от спиртзавода. В воду течет синяя жидкость.

- Посмотрите, что творится с нашей Кумой! - комментирует очевидец. - Это началось еще со вторника [10 декабря - прим. Авт.].

Неестественно синюю воду мужчина набрал в бутылку и отправил на экспертизу. Просит власти среагировать на загрязнение природы.

- Просим природоохранные структуры принять меры реагирования и проинформировать общественность о принятых мерах, - говорит ставрополец.

На Ставрополье река окрасилась в неестественно синий цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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