2019-12-15T15:08:36+03:00
Происшествия

«Высадил за городом с 3-летним ребенком»: ночью таксист выгнал клиентку из авто

Женщина из КЧР пожаловалась в соцсетях, водитель отрицает вину
Евгения СОКОРЕВА
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В Instagram жительница Карачаево-Черкесии пожаловалась на таксиста, бросившего ее с ребенком за городом.

- Приехала чёрная машина «2115». Водитель такси, взрослый мужик, даже не посмотрел, кто к нему в машину садится. Он занят был своим телефоном! Я минут 15 наблюдала, как он выясняет какие-то любовные отношения. Без конца получает текстовые сообщения, читает, и отвечает голосовыми смс, - делится женщина.

С ее слов, на высказанные замечания водитель не реагировал. Только дерзил.

- Потом остановился, и высадил меня за городом с 3-летним ребёнком. Где нет ни домов, ни людей. В 21:37, в холод и ветер.

На новость в социальной сети ответил и сам герой истории.

- Есть, конечно, доля правды. Я пару раз отвлёкся на телефон. Но всё остальное, что она пишет, это неправда, - ответил таксист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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