На ужин – рыба с опарышами: Минздрав Ставрополья проверяет жалобу пациентов на больничную еду
Фото пропавшей рыбы с личинками появилось в сети
Фото: соцсети
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В Ставрополе после размещения в социальных сетях фотографии рыбы с личинками, по словам автора, поданной на ужин пациентам местной городской больницы №4, Минздрав СК начал проверку.
- Это ужин в больнице номер 4, гинекологическое отделение. Внутри рыбы личинки, – подписала фото Евгения.
Как пишет «Победа 26», ссылаясь на Минздрав края, если информация подтвердится, виновных привлекут к ответственности. А пока специалисты выясняют, действительно ли в меню больницы было рыбное блюдо и в какой день его могли подать.
ИСТОЧНИК KP.RU