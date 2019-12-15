2019-12-15T19:31:15+03:00
Происшествия

На ужин – рыба с опарышами: Минздрав Ставрополья проверяет жалобу пациентов на больничную еду

Фото пропавшей рыбы с личинками появилось в сети
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Ставрополе после размещения в социальных сетях фотографии рыбы с личинками, по словам автора, поданной на ужин пациентам местной городской больницы №4, Минздрав СК начал проверку.

- Это ужин в больнице номер 4, гинекологическое отделение. Внутри рыбы личинки, – подписала фото Евгения.

Как пишет «Победа 26», ссылаясь на Минздрав края, если информация подтвердится, виновных привлекут к ответственности. А пока специалисты выясняют, действительно ли в меню больницы было рыбное блюдо и в какой день его могли подать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ужин – рыба с опарышами: Минздрав Ставрополья проверяет жалобу пациентов на больничную еду
В Ессентуках всем нуждающимся предлагают бесплатные горячие обеды
«Высадил за городом с 3-летним ребенком»: ночью таксист выгнал клиентку из авто
"Посмотрите, что творится с нашей Кумой!": ставрополец показал, как в реку сбрасывают отходы спиртзавода
"Пожалуйста, только не бейте": пса-отшельника спасают во Владикавказе
В Дагестане мажор на золотом "Мерседесе" набросился на инспектора
На Ставрополье установили мировой рекорд по числу стоящих "в планке"
Где в Ставрополе купить ёлку
В молоке на Ставрополье нашли антибиотики
В Ставрополе прекращены поиски женщины с ребенком
В Дагестане разыскивают подозреваемого в убийстве
Деда Мороза искали по всему городу: как в Ставрополе открыли главную елку
Театр кукол в Ставрополе вернется в историческое здание
"В этой жизни я видел многое": Дима Билан рассказал, почему он не гей
«Откат» во внутреннем кармане: на Северном Кавказе главврач спрятал в пальто 1,5 млн
На Ставрополье назначены "дежурные" магазины в Новый год
Силовики проводят изъятие документов в дагестанском казначействе
Хаски, которого всё достало: пёс запрыгивает во все попавшиеся машины
В Ессентуках развеяли миф о старых лавочках
«Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить»: Нурмагомедов оценил силы американского соперника
Глава округа на Ставрополье обманами благоустраивал владения
Пять человек пострадали в перевернувшейся маршрутке на Ставрополье
Три автомобиля столкнулись на подъезде к Ставрополю
Ставропольский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио
На карте Чечни появился новый район
Почти 40 полпредов Ингушетии просят освободить из СИЗО участников протестов