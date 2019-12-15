На ужин – рыба с опарышами: Минздрав Ставрополья проверяет жалобу пациентов на больничную еду

СЕГОДНЯ 19:31 2019-12-15T19:31:15+03:00

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В Ставрополе после размещения в социальных сетях фотографии рыбы с личинками, по словам автора, поданной на ужин пациентам местной городской больницы №4, Минздрав СК начал проверку.

- Это ужин в больнице номер 4, гинекологическое отделение. Внутри рыбы личинки, – подписала фото Евгения.

Как пишет «Победа 26», ссылаясь на Минздрав края, если информация подтвердится, виновных привлекут к ответственности. А пока специалисты выясняют, действительно ли в меню больницы было рыбное блюдо и в какой день его могли подать.

ИСТОЧНИК KP.RU