Все школы Карачаево-Черкесии обеспечат скоростным интернетом

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-17T18:05:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» до 2024 года все школы будут обеспечены скоростным интернетом и оснащены современным оборудованием.

Основной показатель при реализации данного регионального проекта - это 100-процентный охват образовательных организаций, расположенных на территории республики, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для ОО, расположенных в городах, и не менее 50 Мб/с - для ОО, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

В текущем году уже семь образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием. В 2020 году 77 образовательных организаций, а в 2022 году - еще 55 образовательных организаций республики будут обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием. Остальные школы КЧР будут обеспечены всем необходимым до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU