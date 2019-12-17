2019-12-17T18:05:09+03:00
Общество

Все школы Карачаево-Черкесии обеспечат скоростным интернетом

И оснастят современным оборудованием
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» до 2024 года все школы будут обеспечены скоростным интернетом и оснащены современным оборудованием.

Основной показатель при реализации данного регионального проекта - это 100-процентный охват образовательных организаций, расположенных на территории республики, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для ОО, расположенных в городах, и не менее 50 Мб/с - для ОО, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

В текущем году уже семь образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием. В 2020 году 77 образовательных организаций, а в 2022 году - еще 55 образовательных организаций республики будут обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием. Остальные школы КЧР будут обеспечены всем необходимым до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прикрывались 17-летней красоткой: как в Дагестане банда влюбляла в себя мужчин, а потом грабила
«Осталось только в порно сняться»: блогерша в хиджабе встретилась с Кириллом «Руки-базуки»
«Оскверняет Ислам. За это надо убить»: блогерша в хиджабе вцепилась в попу участниц «Дом 2»
Все школы Карачаево-Черкесии обеспечат скоростным интернетом
Рядом с вузом Ставрополя случился пожар
Банда мошенников раскрыта на Ставрополье
Прикованный к коляске часовщик из Лермонтова создал машину времени
Старая добрая традиция: похитители уронили невесту лицом на плитку
Двухлетний мальчик в Ставрополе станцевал спасателям лезгинку
«Мы же мусульмане, зачем мусорить»: дагестанскую столицу охватил мусорный коллапс
Рашид Темрезов принял участие в международном форуме Минприроды РФ
В Невинномысске судебного пристава посадили под замок за мошенничество
Фильм Кантемира Балагова попал в шорт-лист "Оскара"
МВД занялось разрушенными искателями сокровищ башнями в Ингушетии
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Любвеобильный дагестанец с помощью порно завлекал девушек в соцсети
Пять машин столкнулись в Ставрополе
Очевидцев смертельной аварии просят позвонить ставропольским следователям
Глава КЧР поручил проверить обеспеченность лекарствами противотуберкулезного диспансера
Ценные породы деревьев высадят на Комсомольском озере Ставрополя
Хотел на войну, но опоздал на самолёт: террорист-неудачник осуждён на 18 лет
Губернатор Ставрополья рассказал, когда прекратят «кошмарить бизнес»
Прямая линия с губернатором: на развитие сёл планируется потратить 8 млрд рублей
Забота о бездомных животных: на Ставрополье откроют два питомника за 45 миллионов рублей
Прямая линия с губернатором: 875 миллионов рублей будет вложено в медицину