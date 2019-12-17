«Осталось только в порно сняться»: блогерша в хиджабе встретилась с Кириллом «Руки-базуки»
Блогерша в хиджабе Малика Джикаева встретилась в Москве с «Синтоловым качком». После быстрого знакомства блогеры приступили к игре. Все снималось на видеокамеру:
Блогерша в хиджабе потрогала "Синтолового качка".
Ролик осетинка разместила у себя в аккаунте Instagram.
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Еще Джикаева показала, как вместе с Кириллом «Руки-Базуки» как близкие друзья едут на заднем сидении авто в компании участниц «Дом 2»:
Кирилл Терешин танцует с блогершой в хиджабе.
Темноволосых красоток, напомним, Малика трогала за попу, чем навлекла на себя проклятия и угрозы расправы.
ИСТОЧНИК KP.RU