«Осталось только в порно сняться»: блогерша в хиджабе встретилась с Кириллом «Руки-базуки»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-17T19:06:12+03:00

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Блогерша в хиджабе Малика Джикаева встретилась в Москве с «Синтоловым качком». После быстрого знакомства блогеры приступили к игре. Все снималось на видеокамеру:

Блогерша в хиджабе потрогала "Синтолового качка".

Ролик осетинка разместила у себя в аккаунте Instagram.

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Еще Джикаева показала, как вместе с Кириллом «Руки-Базуки» как близкие друзья едут на заднем сидении авто в компании участниц «Дом 2»:

Кирилл Терешин танцует с блогершой в хиджабе.

Темноволосых красоток, напомним, Малика трогала за попу, чем навлекла на себя проклятия и угрозы расправы.

ИСТОЧНИК KP.RU