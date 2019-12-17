«Оскверняет Ислам. За это надо убить»: блогерша в хиджабе вцепилась в попу участниц «Дом 2»
Известная на Северном Кавказе одиозная блогерша в хиджабе куролесит в Москве. Малика Джикаева приехала в столицу продать львят. Но сейчас в ее Instagram обсуждаются похождения блогерши в компании «коллег». Видео, как Малика трогает красоток — участниц «Дом 2», за пятую точку, обсуждают активнее всего:
Грозят расправой за щипание женской попы.
- Сними платок! Вы точно даже не молитесь! - пишут пользователи.
- Эта овца своей тупостью оскверняет Ислам. За это надо убить, - угрожают земляки.
Джикаева живет в Северной Осетии. Девушке 22 года. Огромную популярность в сети Малика заполучила скандальными выходками. То она стреляет в форме сотрудника МВД из табельного оружия, то устраивает настоящий мордобой в хиджабе. Однажды, Джикаева выложила в аккаунт свое «полуголое» фото.
ИСТОЧНИК KP.RU