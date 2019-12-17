«Оскверняет Ислам. За это надо убить»: блогерша в хиджабе вцепилась в попу участниц «Дом 2»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-17T18:29:42+03:00

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Известная на Северном Кавказе одиозная блогерша в хиджабе куролесит в Москве. Малика Джикаева приехала в столицу продать львят. Но сейчас в ее Instagram обсуждаются похождения блогерши в компании «коллег». Видео, как Малика трогает красоток — участниц «Дом 2», за пятую точку, обсуждают активнее всего:

Грозят расправой за щипание женской попы.

- Сними платок! Вы точно даже не молитесь! - пишут пользователи.

- Эта овца своей тупостью оскверняет Ислам. За это надо убить, - угрожают земляки.

Джикаева живет в Северной Осетии. Девушке 22 года. Огромную популярность в сети Малика заполучила скандальными выходками. То она стреляет в форме сотрудника МВД из табельного оружия, то устраивает настоящий мордобой в хиджабе. Однажды, Джикаева выложила в аккаунт свое «полуголое» фото.

ИСТОЧНИК KP.RU