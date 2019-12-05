2019-12-05T12:46:03+03:00
Общество

«Наживается на самых беззащитных!»: как зарабатывает «полуголая» блогерша с Северного Кавказа

Малика не скрывает, что не работает и не учится [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Джикаева торгует хищникамиДжикаева торгует хищникамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одиозная Instagram-блогерша из Владикавказа торгует маленькими львятами. У себя в аккаунте Малика Джикаева размещает посты и сторис, где учит ухаживать за хвостатыми малышами и предлагает купить «котят».

Одиозная на Северном Кавказе блогерша торгует львятами.

- Моему Султану уже 7-8 месяцев. Из всех моих котят он оказался самым добрым и остался до сих пор тем же маленьким котиком, который любил всегда ласкаться, - писала блогерша 31 августа. - Кто на сентябрь хотел у меня получить котят, пишите.

Ранее 1 марта Малика поделилась с подписчиками, что «Султан» нашел себе хозяина. Но скоро родятся «новые котята». Их, подчеркнула блогерша, надо сразу «бронировать».

Очередной "ребенок", выставленный на продажу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Очередной "ребенок", выставленный на продажуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Кто ей разрешил заниматься продажей животных?! Наживается на самых беззащитных! - возмущаются пользователи Instagram и просят зоозащитницу Ольгу Орлову разобраться в торговле дикими животными.

Сейчас Малика прилетела в Москву, где собирается вручить очередного малыша заказчику.

Подписчики в ярости от бизнеса блогерши Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики в ярости от бизнеса блогершиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Согласно постановлениям от 22 июня 2019 года №795 и 27 июня №819, нельзя заводить и продавать диких животных, представляющих угрозу для человека. Лев вошел в список таких. Запрет не касается только зоопарков, цирков, дельфинариев, океанариумов и других подобных организаций. Но есть одно «но». Из документа следует, что «животные, приобретённые до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных».

Напомним, блогерша не скрывает, что не работает и не учится. И стала известна миллионам из-за своих «полуголых» фото в хиджабе.

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Известная в Чечне и Дагестане блогерша в хиджабе «оголилась»

Известная на Северном Кавказе, а с недавних пор особенно в Чечне, одиозная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева продолжает провоцировать подписчиков вызывающими постами у себя в Instagram.(подробности).

«На Кавказе за такое убивают»: скандальная блогерша в хиджабе «оголилась» на видео

на этот раз девушка опубликовала «голый» ролик в душе — девушка обливается водой и молоком, демонстрируя свои прелести, которые уже почти не прикрывает промокший хиджаб (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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