В детсады Ессентуков родителей будут пускать через рамки металлодетекторов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-19T11:54:43+03:00

С 20 декабря город-курорт будут охранять в усиленном режиме

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Новогодний марафон стартовал в Ессентуках с елочных ярмарок и праздничной иллюминации на курортных улицах. Главной темой последней в этом году антитеррористической комиссии под председательством главы Ессентуков стала охрана правопорядка на массовых мероприятиях в ближайшие дни.

Более 500 правоохранителей с 20 декабря заступят на дежурства в усиленном режиме. Среди них большая часть - полицейские, но следить за порядком будут и казаки, и народные дружины, и ЧОПы.

- 112 новогодних мероприятий в Ессентуках требуют от нас максимального межведомственного взаимодействия. Город условно разбит на 15 административных участков для профилактических мероприятий. Внесены корректировки в маршруты патрулирования территории курорта. Созданные оперативно-поисковые группы будут тесно взаимодействовать с нарядами ППС, - отметил ВРИО начальника полиции Алексей Цымбалюк.

Александр Некристов поставил задачу усилить пропускной режим в детских садах и школах на период утренников и новогодних празднований. Все родители должны попасть на представления, но пройти строгий контроль с помощью металлодетекторов и рамок. Внеплановые проверки работы охранников будут проведены до зимних каникул.

На повестке городского заседания антитеррористической комиссии стояли отчеты школ, рынков, санаториев и вокзалов о реализации мер по техническому обеспечению безопасности горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU