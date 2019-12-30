2019-12-30T09:34:00+03:00
Общество

Погода в Ставрополе на Новый год: 31 декабря 2019 горожане так и не увидят снега

На Новый год 31 декабря 2019 погода в Ставрополе будет совсем не зимней
Анна ЕГОРОВА
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Новый год 2019-2020 в Ставрополе будет пасмурный, но солнышко все же выглянет на пару часовНовый год 2019-2020 в Ставрополе будет пасмурный, но солнышко все же выглянет на пару часовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода в Ставрополе на Новый год 31 декабря 2019 года не испортит праздничные гулянья (программу мероприятий смотрите по ссылке). По прогнозам синоптиков, в последний день уходящего года температура будет почти на пять градусов выше климатической нормы - днем воздух прогреется до плюс четырех градусов, но солнце из-за облаков проглянет всего на пару часов днем. Скорость ветра не превысит 3 м/с. Ночью ожидается до плюс одного, может срываться снег.

В первый день нового 2020 года потеплеет до плюс шести, но поднимется ветер (до 8 м/с, порывами до 10-15 м/с), преимущественно будет пасмурно. Вечером возможен снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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