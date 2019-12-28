Новый год в Ставрополе 2019-2020: программа мероприятий на все зимние каникулы до 14 января

Несмотря на весеннюю погоду, новогодняя атмосфера в Ставрополе чувствуется давно: город украшен и пропитан хвойным ароматом от елочных базаров (адреса смотрите здесь), главная елка наряжена, а на центральной площади сидит настоящий Дед Мороз и записывает в свою волшебную книгу сокровенные желания. Его резиденция будет работать до 6 января. Обязательно сходите на каток - их в этому году в краевой столице сразу четыре! Хотите узнать, чем еще можно заняться на зимних каникулах? «КП на Северном Кавказе» публикует программу мероприятий на Новый год 2019-2020 в Ставрополе.

График работы резиденции Деда Мороза в Ставрополе 2019-2020

29 декабря, а также 2, 3, 4, 5 и 6 января - с 12:00 до 16:00. 30 декабря у доброго волшебника сокращенный рабочий день - с 17:00 до 19:00.

Программа новогодних мероприятий в Ставрополе 2019-2020

29 декабря

В 9:00 начнется Новогоднее первенство спортшкол единоборств Ставрополя по тхэквондо (лицей №23, ул. 50 лет ВЛКСМ, 38).

В 10:00 и 12:00 маленьких ставропольцев ждет «Сказочная история новогодних часов». Хоровод вокруг елки будут водить у Ставропольского Дворца детского творчества (ул. Ленина, 292). Здесь же в 11:00 и 14:00 состоится музыкальное шоу «Хранители новогодних чудес», а в 11:30 детский театр кукол покажет спектакль «Заяц, волк, лиса и новогодние чудеса».

Новогоднее театрализованное шоу пройдет и по адресу: ул. Ленина, 251 (Дворец культуры и спорта). Настоящий #НовогодниУх случится в 10:00.

В 11.00 детский праздник «На пороге Новый год» устроят на площадке перед домом на ул. Мира, 285.

В 17:00 в Доме культуры на проспекте Октябрьской революции, 4 ждут гостей на «Новогоднюю танцплощадку».

30 декабря

10:00 - новогоднее театрализованное шоу «#НовогоднийУх».

В 10:00 и 11:00 в ДДТ на ул. Гоголя, 36 пройдет театрализованное представление «Операция Новый год или Волшебный переполох».

10:00, 12:00 - хоровод вокруг елки «Сказочная история новогодних часов».

11:00, 14.00 - музыкальное шоу «Хранители новогодних чудес».

11:30 - кукольный спектакль «Заяц, волк, лиса и новогодние чудеса».

В 14:00 в свой первый рейс от Площади Ленина уйдет Троллейбус новогодних желаний.

31 декабря

В 23:00 на Площади Ленина начнутся новогодние гулянья, которые продлятся до двух часов ночи. После чего можно переместиться в Парк Победы - здесь праздничная программа закончится только к пяти утра.

3 января

В 11:00 в Парке Победы дуатлонисты разыграют Кубок главы Ставрополя

4-6 января

В эти дни спортивная школа по настольному теннису (ул. Шпаковская, 107а) проведет новогоднее первенство. Начало соревнований в 10:00

6 января

В 12:00 «Рождественскую сказку» покажет Школа греческого языка и культуры (пр-т Карла Маркса, 64).

7 января

Рождественские гулянья начнутся в 12:00 на Площади Ленина, а в 13:00 - в Парке Победы.

11 января

В 14.00 состоятся «Рождественские посиделки» в культурно-досуговом центре «Чапаевец» (пр. Чапаевский, 21)

13 января

В 18:00 на Площаде Ленина горожане под веселую музыку встретят «Старый добрый Новый год».

14 января

В 17:00 Детская школа искусств (ул. Дзержинского, 231а) представит рождественский концерт.