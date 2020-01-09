"Мы воевали, а она за негра": в Дагестане напали на местную девушку за брак с эфиопом
В дагестанских группах в соцсетях обсуждают свадьбу местной жительницы с африканцем. Первые кадры с торжества появились еще до Нового года, но дискуссии в интернете не утихают до сих пор.
Как уверяют пользователи сети, невеста по национальности - лезгинка, а жених - эфиоп. Сама свадьба прошла без курьезов: играла как кавказская, так и эфиопская музыка. Судя по кадрам, которые появились в сети, молодожены и приглашенные гости (с обеих сторон) веселились под все мотивы.
Свадьба, однако, расколола Дагестан пополам. Первая группа обвиняла лезгинку в неуважении к предкам, которые боролись за самобытность нации. Некоторые критиковали тенденцию, когда местные девушки выходят замуж за иностранцев или иноверцев. В качестве примера они вспоминают какого-то индийца, который, как только закончил учебу в Дагестане, уехал домой, бросив дагестанскую супругу с детьми.
- Куда мир катится? Потом же сама пожалеет! - писали в комментариях и смеялись над чужеземными культурными обычаями. - И вот она по кругу ходит. Это типа танец свадебный? Не, вообще не наше.
Невеста танцует с гостями свадьбы. Видео: Instagram.
Вторая группа не стала акцентировать внимание на темной коже жениха. Она защищала молодоженов и радовалась их счастью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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