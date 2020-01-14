На Ставрополье назван самый неблагодарный труд
В Северо-Кавказстате рассказали о средней зарплате ставропольцев за январь -октябрь 2019 года. По данным ведомства, средний заработок жителя Ставрополья увеличился на 7,2% и составил 30 944, 2 рубля. А реальная зарплата, если учитывать индекс потребительских цен, увеличилась на 2,3%.
Больше всего получают работники, задействованные в производстве химических веществ и химических продуктов, — 54635,5 рублей в среднем. Также в числе высокооплачиваемых направлений - финансовая и страховая деятельность, металлургическое производство, добыча полезных ископаемых, производство лекарств.
Не выросла зарплата у ставропольцев, занятых в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Средняя зарплата здесь 18666 рублей.
И самые низкие зарплаты в крае у тех, кто занимается производством одежды, - 11332 рубля.
Что касается незанятых ставропольцев, в 2019 году уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7 процента.
На конец ноября 2019 года заявленная работодателями в государственные учреждения службы занятости потребность в работниках составила 31,4 тыс человек, из них 68,9% - по рабочим профессиям.
ИСТОЧНИК KP.RU