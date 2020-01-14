2020-01-14T14:03:27+03:00
Общество

На Ставрополье назван самый неблагодарный труд

Работники каких профессий не получают среднюю зарплату по региону
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северо-Кавказстате рассказали о средней зарплате ставропольцев за январь -октябрь 2019 года. По данным ведомства, средний заработок жителя Ставрополья увеличился на 7,2% и составил 30 944, 2 рубля. А реальная зарплата, если учитывать индекс потребительских цен, увеличилась на 2,3%.

Больше всего получают работники, задействованные в производстве химических веществ и химических продуктов, — 54635,5 рублей в среднем. Также в числе высокооплачиваемых направлений - финансовая и страховая деятельность, металлургическое производство, добыча полезных ископаемых, производство лекарств.

Не выросла зарплата у ставропольцев, занятых в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Средняя зарплата здесь 18666 рублей.

И самые низкие зарплаты в крае у тех, кто занимается производством одежды, - 11332 рубля.

Что касается незанятых ставропольцев, в 2019 году уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7 процента.

На конец ноября 2019 года заявленная работодателями в государственные учреждения службы занятости потребность в работниках составила 31,4 тыс человек, из них 68,9% - по рабочим профессиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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