На Ставрополье таможенники не дали москвичу угостить друзей снюсами

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:33:37+03:00

Они забрали у него с недавнего времени запрещенные гостинцы

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На Ставрополье таможенники изъяли у москвича 46 320 пакетиков снюса, пишет "Ставропольская правда". Столичный гость летел в Турцию рейсом «Минводы- Стамбул». По заверениям страстного поклонника никотина, смеси он захватил с собой как подарок друзьям. На мужчину составлен административный протокол. А товар изъят.

С декабря 2019 года на Ставрополье заработал закон о запрете снюсов, принятие которого инициирован глава края Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU