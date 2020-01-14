На Ставрополье таможенники не дали москвичу угостить друзей снюсами
Они забрали у него с недавнего времени запрещенные гостинцы
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На Ставрополье таможенники изъяли у москвича 46 320 пакетиков снюса, пишет "Ставропольская правда". Столичный гость летел в Турцию рейсом «Минводы- Стамбул». По заверениям страстного поклонника никотина, смеси он захватил с собой как подарок друзьям. На мужчину составлен административный протокол. А товар изъят.
С декабря 2019 года на Ставрополье заработал закон о запрете снюсов, принятие которого инициирован глава края Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU