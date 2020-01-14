«Сегодня под ручку, а завтра уже будет поздно»: дагестанец призвал «братьев» не гулять в обнимку с девушкой

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:14:48+03:00

Автор поста решил поделиться этой историей, чтобы «братья» и «сестры» не оставались равнодушными к подобным ситуациям Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Возмутившись от увиденного, молодой житель Дагестана опубликовал в одном из кавказских пабликов гневный пост. Так, автор, гуляя по рынку Махачкалы, встретил молодую пару влюбленных.

— Увидев эту картину, я поразился наглостью и бесстыдством этих молодых. Они стояли в центре города, обнявшись, — вспоминает Мурад.

Этот факт так разозлил парня, что он «еле держа себя в руках, позвал влюбленного к себе.

— Я спросил, кто эта юная девица: жена или сестра? Он ответил, что не та, и не другая. Тогда я спросил, а почему ты под ручку ходишь с посторонней девушкой? У нас горцев так не принято.

Его собеседник ответил, что считает это нормальным. При этом добавил, что каждый должен следить за собой. Такой ответ не удовлетворил Мурада.

— Я его спрашиваю, ты инопланетянин что ли? Не дагестанец? Имама Шамиля знаешь? Тебе бы понравилось, если бы с твоей сестрой вот так в обнимку ходил посторонний мужчина?

—У каждого человека свои взгляды, — начал собеседник. Однако Мурад перебил его, так как в корне был не согласен с его мнением.

—Нет, брат, тебе это понравилось бы, скажи: «да» или «нет»?

По словам возмущенного Мурада, парень «опустил голову и потухшими глазами молча, смотрел в сторону».

— Тут у меня появилась надежда, что в нем осталось что-то дагестанское, горское. Я ему объяснил, как брату, что такое поведение к добру не приводит. Сказал, что живя в этом обществе, мы должны помогать друг другу, исправлять друг друга наилучшим образом.

Автор поста решил поделиться этой историей, чтобы «братья» и «сестры» не оставались равнодушными к подобным ситуациям.

— Сегодня под ручку, а завтра уже будет поздно. Поэтому делайте замечания, друзья, —обратился он к землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU