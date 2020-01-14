В Ставрополе демонтируют новогодние ёлки

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:13:42+03:00

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В Ставрополе начался демонтаж новогодних ёлок на площади Ленина. Праздничные деревья были установлены перед зданием правительства в начале декабря и радовали взгляды местных жителей больше месяца. Традиционно в центре города вырос лес из 33 ёлочек вокруг главной новогодней красавицы, которая даже вошла в рейтинг самых высоких в стране.

Сразу после Старого Нового года рабочие приступили к демонтажу конструкций, с 33 новогодних красавиц уже сняли игрушки.

Многие жители Ставрополя в соцсетях огорчены прощанием с праздниками:

- Пусть бы до крещения постояли!

ИСТОЧНИК KP.RU