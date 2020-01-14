В Ставрополе демонтируют новогодние ёлки
В Ставрополе начался демонтаж новогодних ёлок на площади Ленина. Праздничные деревья были установлены перед зданием правительства в начале декабря и радовали взгляды местных жителей больше месяца. Традиционно в центре города вырос лес из 33 ёлочек вокруг главной новогодней красавицы, которая даже вошла в рейтинг самых высоких в стране.
Сразу после Старого Нового года рабочие приступили к демонтажу конструкций, с 33 новогодних красавиц уже сняли игрушки.
Многие жители Ставрополя в соцсетях огорчены прощанием с праздниками:
- Пусть бы до крещения постояли!
ИСТОЧНИК KP.RU