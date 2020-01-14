2020-01-14T15:47:54+03:00
Политика

Главу Кисловодска призовут к ответу после критики Матвиенко

Председатель Совета Федерации удивилась выбору места для строительства детсада в городе
Полина ШАПОШНИКОВА
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Главу Кисловодска пригласили на беседу в краевой парламент, пишет NewsTracker со ссылкой на заместителя председателя думы Александра Кузьмина. Причиной внимания депутатов к Александру Курбатову стала критика главы Совета Федерации Валентины Матвиенко во время ее рабочего визита в курортный город. Мативенко возмутилась тем, что из выделенных на стройку детсада 128 млн рублей, 60 ушло на ликвидацию скалы, где возводится здание.

У Курбатова поинтересуются выбором места стройки на будущем заседании комитета по экономическому развитию. Однако главной темой заседания станет развитие Кисловодска до 2032 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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